В ГПУ собрались уволить сотни прокуроров: названа причина

Более двух сотен сотрудников Генеральной прокуратуры отказались проходить переаттестацию с целью перевода в Офис генерального прокурора и будут уволены.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как утверждают в ведомстве, заявления по установленному образцу подали 96%, или 11277 прокуроров, среди них 1082 – в ГПУ. Прокуроры, которые подали заявления не соответствующие установленной форме, также будут уволены.

Ведомство ссылается на закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", вступивший в силу 25 сентября.

Согласно закону, в новый орган прокуратуры можно попасть только в случае успешного прохождения аттестации.

Напомним, подробнее о реформе читайте в материале "Апострофа": Еще один "офис" и абсолютная власть: чем закончится реформа Генпрокуратуры.