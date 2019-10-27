RU  UA  EN

воскресенье, 27 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

27 октября

14:31
В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв: подробности и кадры с места
14:05
Под Киевом мужчина попытался взорвать знакомых гранатой: фото с места жуткого ЧП
12:34
Украинских топ-политиков превратили в героев комиксов: сеть взорвали забавные "фото"
12:01
Экс-узник Кремля взбудоражил сеть высказыванием о перепалке Зеленского с бойцом ООС
11:36
В России интересно отреагировали на жесткий разговора Зеленского с бойцом ООС
11:12
Тело обнаружили в кустах: в Херсоне загадочно погибла молодая женщина, фото
11:01
Страшная болезнь победила: стало известно о смерти молодого бойца ВСУ, фото
10:27
На Волыни маленький ребенок подхватил опасную болезнь: тревожные данные и видео
09:54
В России в страшном пожаре погибло много детей: видео с места
09:37
Появились неожиданные данные о бойце ООС, с которым Зеленский устроил жесткий разговор
09:01
У киллера, устроившего стрельбу в Харькове, обнаружили арсенал оружия: фото
08:32
Освобожденный из плена украинский моряк отпраздновал свадьбу: яркие фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появились важное разъяснение и новые детали жесткого разговора Зеленского с бойцами ООС

воскресенье, 27 октября 2019, 13:58
переглянути новину українською

Добровольцы, с которыми поспорил президент Владимир Зеленский в ходе визита в зону ООС, не являются на данный момент военнослужащими или представителями силовых ведомств.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой операции Объединенных сил.

Отмечается, что люди, с которыми общался Зеленский на скандальном видео, находились в частном доме и представились как добровольцы.

"Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных Сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил... Люди, которые общались с Президентом, не относятся ни к одной из таких категорий, и потому находятся в Золотом со оружием нелегально, нарушая указанный Закон о ООС, чему оказывается надлежащая правовая оценка", – говорится в сообщении.

В то же время, журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook опубликовал комментарий одного из добровольцев, Бориса Ганзы, о разговоре с Зеленским.

"Мне 23 года, я пошел на войну в 18 лет. Вначале приехал с друзьями в батальон "Донбасс" - но меня там не взяли, слишком молодой, говорят, таких не мобилизуют. Тогда я поехал в батальон "Азов", прошел курс подготовки очень короткий, и вперед, на фронт", – рассказывает доброволец.

Также он пожаловался на то, что в словах президента "не было конкретики".

"Зачем разводить войска? Как это повлияет на мирное урегулирование на Донбассе? Можно ли верить Путину после пяти лет войны? Какие последствия наших уступок? Просто призывы были: "Уходите - тут будут войска", – говорит Ганза.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 26 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в населенный пункт Золотое на Донбассе, где встретился с военными, которые выступают против разведения войск.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Финал дела по ПриватБанку может быть интересным и непред­сказуемым - Руслан Рябошапка

Одни и те же ошибки: как в Украине собрались реформировать СБУ

Формула Штайнмайера - не капитуляция, но она ничего не меняет - Сьюзан Стюарт

Скандал в Киевской академии искусств: прокуратура расследует " финансовые махинации" родительских фондов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: