Появились важное разъяснение и новые детали жесткого разговора Зеленского с бойцами ООС

Добровольцы, с которыми поспорил президент Владимир Зеленский в ходе визита в зону ООС, не являются на данный момент военнослужащими или представителями силовых ведомств.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой операции Объединенных сил.

Отмечается, что люди, с которыми общался Зеленский на скандальном видео, находились в частном доме и представились как добровольцы.

"Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных Сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил... Люди, которые общались с Президентом, не относятся ни к одной из таких категорий, и потому находятся в Золотом со оружием нелегально, нарушая указанный Закон о ООС, чему оказывается надлежащая правовая оценка", – говорится в сообщении.

В то же время, журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook опубликовал комментарий одного из добровольцев, Бориса Ганзы, о разговоре с Зеленским.

"Мне 23 года, я пошел на войну в 18 лет. Вначале приехал с друзьями в батальон "Донбасс" - но меня там не взяли, слишком молодой, говорят, таких не мобилизуют. Тогда я поехал в батальон "Азов", прошел курс подготовки очень короткий, и вперед, на фронт", – рассказывает доброволец.

Также он пожаловался на то, что в словах президента "не было конкретики".

"Зачем разводить войска? Как это повлияет на мирное урегулирование на Донбассе? Можно ли верить Путину после пяти лет войны? Какие последствия наших уступок? Просто призывы были: "Уходите - тут будут войска", – говорит Ганза.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 26 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в населенный пункт Золотое на Донбассе, где встретился с военными, которые выступают против разведения войск.