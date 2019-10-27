Появились неожиданные данные о бойце ООС, с которым Зеленский устроил жесткий разговор

Доброволец Денис Янтар, который спорил с президентом Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в зоне ООС, в период избирательной кампании резко критиковал тогдашнего главу государства Петра Порошенко и склонялся к поддержке Зеленского.

Об этом свидетельствуют посты на его странице в Facebook.

Денис Янтар, согласно информации в соцсети, является главой партии "Национальный корпус" в Николаеве. 2 апреля 2019 года он опубликовал пост, в котором проанализировал результаты первого тура президентских выборов и сделал прогноз на второй тур. В ходе этого он назвал Порошенко "мародером" и отметил, что тот достоин "уголовного срока".

В конце своего поста доброволец резюмировал: "Мародер нас покинет, придет юморист. Что сказать, хоть поулыбаемся, это всяко лучше чем "офигевать" от поступков Порошенко и его Ко".

Как ранее сообщал "Апостроф", 26 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в населенный пункт Золотое на Донбассе, где встретился с военными, которые выступают против разведения войск.