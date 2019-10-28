Скандал с песней про Гонтареву: что будет с хором Веревки и другими коллективами

Министр культуры Владимир Бородянский заявил, что в отношении Национального хора имени Григория Веревки не будут применяться санкции из-за скандала с исполнением песни про поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Я считаю, что есть вещи, которые находятся в культурной плоскости. И не всегда в культурной плоскости должно быть наказание. Наказание в том смысле, как кто-то считает, что надо кого-то чего-то лишить и так далее. Это же была ценностная вещь, то есть можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо", – отметил Бородянский.

По его словам, в Украине необходимо выработать новую политику финансовой поддержки культурных коллективов, в том числе и с приставкой "национальный". Министр отметил, что качество и количество культурного контента должны увеличиваться.

"Приведет ли это к изменению форм финансирования? Да. Я думаю, что мы постепенно будем переходить на форматы проектного финансирования, как это сейчас делает Украинский культурный фонд. Означает ли это, что это произойдет сразу? Нет. Потому что мы хотим сохранить то достояние, то наследие, которые у нас есть, но мы хотим их улучшать, и чтобы это улучшение было зашито внутрь той системы, которую мы будем строить", – заявил Бородянский.

Напомним, подробнее о скандале читайте в материале "Апострофа": "Горела хата": как "Квартал-95" с хором Веревки попали в скандал.