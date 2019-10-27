Жесткий разговор Зеленского с бойцами ООС: появилось полное видео

Стало известно, что предшествовало жесткому разговору президента Украины Владимира Зеленского с бойцами на Донбассе.

Соответствующий ролик опубликован на официальной странице президента в Facebook.

"2 дня в Золотом. Там, где люди живут прямо на линии фронта. Там, где обстрелы - не тема митингов, а круглосуточная угроза жизни пожилых людей и детей. Там, где всех объединяют надежды на мир", - говорится в подписи к кадрам.

Напомним, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в населенный пункт Золотое на Донбассе, где встретился с военными, которые выступают против разведения войск.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились важное разъяснение и новые детали жесткого разговора Зеленского с бойцами ООС.