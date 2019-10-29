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А долг спихнут на простых украинцев: сети бурно обсуждают запуск проекта по восстановлению Донбасса

вторник, 29 октября 2019, 21:47
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Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал программу восстановления Донбасса, где во вторник, 29 октября начато разведение сил.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины в Facebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании совместно со Всемирным банком Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса", - говорится в сообщении.

В сети тут же стали комментировать новость. Пользователи со скептицизмом восприняли инициативу президента, отметив, что "придется затягивать пояса" и задались вполне закономерным вопросом: "Нам вернули Донбасс?"

Подробнее о выступлении Зеленского во время инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе во вторник, 29 октября, читайте в материале "Апострофа": Уже яблоко, но еще не Apple: как Зеленский уговаривал инвесторов вложиться в Украину.

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