RU  UA  EN

вторник, 29 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

29 октября

13:37
Рада сделала шаг к наказанию нардепов за кнопкодаство: что им грозит
13:31
Актриса "Крепостной" похвасталась стройной фигурой после родов
13:26
Рада приняла важное решение по статусу добровольцев, воевавших на Донбассе
13:16
Рост ВВП и прекращение войны: о чем Зеленский говорил на инвестфоруме в Мариуполе
12:40
Определяет не он: Богдан жестко высказался о Коломойском и деле "ПриватБанка"
12:38
Незапланированные мной изменения: жена Остапчука впервые прокомментировала развод
12:33
Кабмин отсек новые бренды от участия в онлайн-рынке азартных игр - эксперт
12:16
YUKO выпустили новый клип с десятками диких "сториз" своих поклонников
12:15
Уже началось: Пристайко сделал важное заявление по разведению сил на Донбассе
12:12
В Раде выступили с жестким заявлением из-за угроз в адрес Зеленского: видео
12:00
Джамала выпустила лирическую песню в дуэте с известным рэпером: фаны в восторге
11:48
Зеленский открыл инвестиционный форум в Мариуполе: полное видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Рада приняла важное решение по статусу добровольцев, воевавших на Донбассе

вторник, 29 октября 2019, 13:26
переглянути новину українською

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект, распространяющий статус участника боевых действий на бойцов добровольческих батальонов.

Об этом сообщает издание "theБабель".

Такое решение поддержали 321 народный депутат. Документ предусматривает, что участником боевых действий (УБД) могут признаваться бойцы добровольческих батальонов, которые участвовали в антитеррористической операции не менее 30 дней, в том числе по совокупности дней пребывания в районах ее проведения, во взаимодействии с Вооруженными силами, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины и другими военными формированиями и правоохранительными органами.

Такой пункт не распространяется на работников предприятий, учреждений и организаций, которые привлекались и участвовали в АТО. А также на лиц, которые добровольно обеспечивали проведение АТО, в том числе на волонтеров.

Решение о предоставлении статуса УБД добровольцам будет принимать межведомственная комиссия, образованная органом власти, который осуществляет политику в сфере социальной защиты ветеранов войны.

Такой статус предоставляют с предъявлением справки органов, которые законом о борьбе с терроризмом определены как субъекты, которые непосредственно ведут борьбу с терроризмом, и выписка из приказа Антитеррористического центра при СБУ о привлечении лица к участию в АТО.

В случае отсутствия справки для определения статуса требуются нотариально заверенные показания не менее трех свидетелей. Они должны подтвердить период участия лица в АТО. Одним из свидетелей должен быть командир подразделения, под руководством которого доброволец выполнял задачи на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", доброволец Денис Янтарь, который спорил с президентом Владимиром Зеленским на линии соприкосновения на Донбассе, поделился своим впечатлением от разговора с главой государства в Золотом.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Украинская формула мира": плюсы и минусы нового плана прекращения войны

Победа пропаганды: в чем истинная цель "Северного потока-2"

Все, что происходит в Верховной Раде - это игра на публику - Александр Скичко

Финал дела по ПриватБанку может быть интересным и непред­сказуемым - Руслан Рябошапка

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: