Рада приняла важное решение по статусу добровольцев, воевавших на Донбассе

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект, распространяющий статус участника боевых действий на бойцов добровольческих батальонов.

Об этом сообщает издание "theБабель".

Такое решение поддержали 321 народный депутат. Документ предусматривает, что участником боевых действий (УБД) могут признаваться бойцы добровольческих батальонов, которые участвовали в антитеррористической операции не менее 30 дней, в том числе по совокупности дней пребывания в районах ее проведения, во взаимодействии с Вооруженными силами, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины и другими военными формированиями и правоохранительными органами.

Такой пункт не распространяется на работников предприятий, учреждений и организаций, которые привлекались и участвовали в АТО. А также на лиц, которые добровольно обеспечивали проведение АТО, в том числе на волонтеров.

Решение о предоставлении статуса УБД добровольцам будет принимать межведомственная комиссия, образованная органом власти, который осуществляет политику в сфере социальной защиты ветеранов войны.

Такой статус предоставляют с предъявлением справки органов, которые законом о борьбе с терроризмом определены как субъекты, которые непосредственно ведут борьбу с терроризмом, и выписка из приказа Антитеррористического центра при СБУ о привлечении лица к участию в АТО.

В случае отсутствия справки для определения статуса требуются нотариально заверенные показания не менее трех свидетелей. Они должны подтвердить период участия лица в АТО. Одним из свидетелей должен быть командир подразделения, под руководством которого доброволец выполнял задачи на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", доброволец Денис Янтарь, который спорил с президентом Владимиром Зеленским на линии соприкосновения на Донбассе, поделился своим впечатлением от разговора с главой государства в Золотом.