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Рост ВВП и прекращение войны: о чем Зеленский говорил на инвестфоруме в Мариуполе

вторник, 29 октября 2019, 13:16
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Для того, чтобы Украина добилась мира, должен происходить стабильный рост экономики. Об этом во время форума в Мариуполе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, форум должен стать началом пути к решению задачи по увеличению темпов роста ВВП в стране до 5-7% в год.

"Разочарование или уничтожает окончательно, или делает сильнее. Сегодня Украина стоит на этом перепутье. Мы - Apple, который начинает свой путь в гараже, Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы знаем, что на смену самой темной ночи непременно придет очень яркий рассвет", - сказал президент.

Также Зеленский отметил, что возвращение всех территорий может произойти только дипломатическим путем.

Кроме того, глава государства пообещал продолжить судебную реформу, чтобы победить коррупцию.

Как сообщал "Апостроф", Украина поднялась в рейтинге Doing Business на 7 пунктов.

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