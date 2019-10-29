Уже началось: Пристайко сделал важное заявление по разведению сил на Донбассе

Разведение войск вблизи Золотого и Петровского на Донбассе состоится через 7-10 дней и в районе Золотого уже началось.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на форуме в Мариуполе, передает Hromadske.

Он также пояснил периодичность разведения сил и техники у населенных пунктов на Донбассе.

"Если мы в Золотом разведем сегодня, завтра, послезавтра, то мы сможем перейти к Петровскому, когда наступит 7-й день. Я надеюсь, 7-10 дней", - сказал он.

Министр подчеркнул, что путь к встрече Нормандской четверки будет открыт при условии полного разведения сил на Донбассе.

"До самой встречи в нормандском формате будет разведение на участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Стартуем с сегодняшнего дня", - сказал он.

Как писал "Апостроф", ранее командующий ООС сообщил, что после разведения сил в Петровском и Золотом, аналогичные мероприятия будут проходить в районе Богдановки и еще на четырех участках на Донбассе.