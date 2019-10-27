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Разведение сил на Донбассе: стало известно о важном шаге

воскресенье, 27 октября 2019, 21:59
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Заместитель главы Нацполиции Вадим Троян заявляет, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4, куда с визитом приезжал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.

"По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его", - сказал он.

По словам Трояна, сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотое-4 и Катериновка, находится лишь группа волонтеров без оружия.

"В Золотом-4 и Катериновке работает 6 патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности", - уточнил Вадим Троян.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский жестко поговорил с бойцом ООС, прибыв с визитом в Золотое.

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