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Скандал из-за интимной переписки в Раде высмеяли забавной фотожабой

среда, 30 октября 2019, 14:49
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Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Богдан Яременко стал героем фотожабы после того, как был замечен за перепиской с девушками легкого поведения во время заседания парламента.

Юмористическую картинку опубликовал в своем Telegram-канале политолог Алексей Голобуцкий.

Ситуация с политиком, который объяснял переписку в чате интимных знакомств намеренной провокацией для журналистов, проиллюстрирована известным кадром из советского фильма "Бриллиантовая рука", где главный герой общается с проституткой за границей.

"Вот и план Б нарисовался: если не получится с формулой Штайнмаера, то в дело пойдёт формула Яременко..." - прокомментировал фотожабу автор.

Как сообщал Апостроф, раньше в соцсетях бурно обсуждали странное поведение в парламенте народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы.

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