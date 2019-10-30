Скандал из-за интимной переписки в Раде высмеяли забавной фотожабой

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Богдан Яременко стал героем фотожабы после того, как был замечен за перепиской с девушками легкого поведения во время заседания парламента.

Юмористическую картинку опубликовал в своем Telegram-канале политолог Алексей Голобуцкий.

Ситуация с политиком, который объяснял переписку в чате интимных знакомств намеренной провокацией для журналистов, проиллюстрирована известным кадром из советского фильма "Бриллиантовая рука", где главный герой общается с проституткой за границей.

"Вот и план Б нарисовался: если не получится с формулой Штайнмаера, то в дело пойдёт формула Яременко..." - прокомментировал фотожабу автор.

Как сообщал Апостроф, раньше в соцсетях бурно обсуждали странное поведение в парламенте народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы.