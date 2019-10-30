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Сколько тебе нужно денег? Появились фото переписки "Слуги народа" с еще одной девушкой

среда, 30 октября 2019, 19:48
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Народный депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, которого 30 октября поймали за перепиской с проституткой в зале Верховной Рады, в тот же день общался Tinder и с другими молодыми девушками.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Telegram канале "Bykvu.com".

В данной переписке Яременко, судя из сообщений, разговаривает в сервисе для поиска знакомств Tinder с 23-летней девушкой, которая работает "менеджером по продаже запчастей и аксессуаров".

"А сколько тебе нужно денег в месяц?", – спрашивает у девушки нардеп.

На фото нет полной переписки, поэтому с чем был связан "интерес" народного депутата к финансовым потребностям девушки – неизвестно.

Как ранее сообщал "Апостроф", народный депутат Богдан Яременко во время заседания парламента был замечен за перепиской с девушками легкого поведения. Сам политик заявил, что переписка была подставной и он намерено дал сфотографировать телефон журналистам.

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