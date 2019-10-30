50 оттенков Рады: появились новые яркие фотожабы на скандал с интимной перепиской нардепа

В социальных сетях продолжают активно обсуждать скандал с пикантной перепиской народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко.

В результате в сети шутят не только над самим фактом переписки, но и над реакцией нардепа на ее публикацию. Яременко назвал переписку специально сфабрикованной и заявил, что показал ее журналистам с целью "провокации".

"50 оттенков Рады", – подписали одну из фотожаб на Facebook странице "Баба і кіт".

Скандал с интимной перепиской Яременко также сравнивают с другим интимным эпизодом от еще одного народного депутата, Ильи Кивы из "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Как ранее сообщал "Апостроф", народный депутат Украины Богдан Яременко во время заседания парламента был замечен за перепиской с девушками легкого поведения.