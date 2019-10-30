В скандале вокруг интимной переписки "слуги народа" в Раде всплыли новые детали: видео

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко, который оскандалился из-за интимной переписки в Верховной Раде, в сессионном зале парламента рассматривал девушек в приложении Tinder.

Соответствующее видео опубликовало на своем канале в Youtube издание Буквы.

На снятых в Верховной Раде кадрах видно, что Яременко в своем смартфоне зашел в приложение для знакомств Tinder и стал просматривать "предложенных" ему девушек. Для поиска своей "половинки" в этом приложении нужно указывать возрастной диапазон девушек и место проживания, после чего программа выдает пользователю соответствующие анкеты.





После просмотра нескольких анкет, Богдан Яременко, который убеждал, что его интимная переписка с девушками легкого поведения, зафиксированная ранее в стенах парламента, была всего лишь провокацией для журналистов, выключил телефон и спрятал его в карман пиджака.

Как сообщал "Апостроф", народный депутат Богдан Яременко стал героем фотожабы.