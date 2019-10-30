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Займутся тарифами на газ: онлайн видео трансляция заседания Рады

среда, 30 октября 2019, 10:11
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В среду, 30 октября, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть ряд законопроектов в первом чтении, в частности о недопущении повышения тарифов на газ.

Онлайн-трансляция заседания парламента доступна в YouTube.

Также народные депутаты в первом чтении рассмотрят законопроекты о моратории на сплошную вырубку лесов и о дополнительных гарантиях сохранения лесов. Во втором чтении - проект закона о введении запрета на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.

Кроме того, парламентарии рассмотрят инициативу создать временную следственную комиссию (ВСК) для расследования трагедии 2 мая в Одессе. Планируют ратифицировать соглашение с Малайзией об избежание двойного налогообложения и согласовать внесение изменений в подобные соглашения с Кипром и Великобританией.

Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Как сообщал "Апостроф", 29 октября, в Верховной Раде Украины был принят в первом чтении законопроект №2148, который предусматривает штрафы для народных депутатов за неперсональное голосование.

Кроме того, парламент принял законопроект № 1150, которым усиливается ответственность за нарушение правил перевозки детей.

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