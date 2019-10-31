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Богдан четко объяснил, в каком случае уйдет в отставку

четверг, 31 октября 2019, 10:20
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Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что не боится своей отставки, так как ему есть чем заниматься вне должности государственного чиновника.

Как сообщает "Апостроф", в интервью "Украинской правде" Богдан заявил, что уже наследующий день после увольнения он вернется в адвокатскую деятельность.

"Для меня переход снова в состояние адвокатуры – это настолько быстро и много раз происходило, что следующий день я был в офисе и активно работал. У меня за Офисом президента очень комфортная, веселая и радостная жизнь", - сказал он.

По словам Богдана, у него нет права самостоятельно покинуть должность, так как он обещал президенту идти с ним до конца.

При этом он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский действительно устал от негатива, который выливают на его команду СМИ.

"Я более такой привыкший, я иногда ему говорю: "Перестань читать Фейсбук, перестань читать интернет, это искаженная информация. Общество не так осознает те или иные наши действия". Это 100 процентов правды. Но для него это очень болезненно", - отметил Богдан.

Напомним, что Богдан интересно высказался о "формуле Штайнмаера" и рейтингах Зеленского.

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