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Не только "Верба": в СНБО рассказали, какое оружие Украина производит самостоятельно

четверг, 31 октября 2019, 06:54
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На сегодняшний день Украина производит самостоятельно не только реактивную систему залпового огня "Верба", которая является украинской модернизацией БМ-21 "Град", но и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК).

Об этом в интервью "Апострофу" заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос.

По его словам, ПТРК производятся не только для нужд Украины, но и продаются за границу.

"Главное - не останавливаться на достигнутом, и года через три мы сможем обеспечить замкнутый цикл производства определенной техники… Например, тех же самых БМП. Да и БТР мы можем делать намного лучше, чем сейчас", - отметил Кривонос.

Он добавил, что в Украине уже наладили выпуск огромного количества комплектующих, но нужна государственная программа по каждому направлению вооружения.

"Если каждый производитель будет знать, что по той или иной номенклатуре у него гарантированно будут заказы в ближайшие 5-10 лет, он найдет возможность эти заказы обеспечить", - подытожил замсекретаря СНБО.

Больше читайте в материале "Апострофа": "В своем нынешнем виде "Укроборон­пром" нам точно не нужен - Сергей Кривонос".

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