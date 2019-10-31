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В "Слуге народа" интересно отреагировали на скандал с интимной перепиской Яременко

четверг, 31 октября 2019, 14:07
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В фракции "Слуги народа" в Верховной Раде пригрозили журналистам судом за обнародование личной переписки попавшего в секс-скандал нардепа Богдана Яременко.

Об этом после заседания фракции заявил один из ее руководителей народный депутат Александр Корниенко в комментарии журналистам.

По словам Корниенко, скандал с перепиской депутата Яременко на заседании фракции не обсуждался, но, по его мнению, в ситуации еще предстоит разобраться.

"Есть статья в Уголовном Кодексе за вмешательство в личную жизнь. Поэтому тут я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть тоже внимательней, что они делают. Потому что на какой-то стадии это может вызвать реакцию в ответ", - пригрозил народный депутат и добавил, что не против разрешить журналисту сфотографировать свой телефон, а потом "пойти с ним в суд для эксперимента".

Как сообщал "Апостроф", народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что его переписки в зале парламента с проституткой являлись провокацией, чтобы "очернить" журналистов, которые подсматривают за депутатами, и его жена была проинформирована об этом.

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