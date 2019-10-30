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Нардеп рассказал про реакцию жены на его секс-переписку в Раде: видео

среда, 30 октября 2019, 18:42
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что его переписки в зале парламента с проституткой являлись провокацией, чтобы "очернить" журналистов, которые подсматривают за депутатами, и его жена была проинформирована об этом.

Об этом нардеп заявил журналистам в кулуарах парламента, передает "Цензор.НЕТ".

"Журналисты, которые пытаются подсмотреть или сфотографировать - их трудно назвать журналистами. Даже не пытаются взять комментариев у тех, за кем они подглядывают - против этого мы выступаем. Мы, конечно, следим, что происходит сверху, понимая, что эти провокации будут продолжаться. Хотя некоторые коллеги меня предупреждали этого не делать, но я решил по-своему таким образом продемонстрировать протест, что это не журналистика, это издевательство над информационными потоками, над людьми - когда что-то увидели, не переспросили, не выяснили, и выбросили как желтый факт", - сказал Яременко.

Также он прокомментировал реакцию своей супруги на его "ненастоящую" переписку с девушками.

"Жена не всегда разделяет мое чувство юмора... Поблагодарила", - добавил он.


Позже Богдан Яременко извинился в соцсетях за свою "провокацию", которая, по его словам, привела к проблемам для его семьи и коллег.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко стал героем фотожабы после того, как был замечен за перепиской с девушками легкого поведения во время заседания парламента.

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