Верховная Рада дала согласие на арест нардепа Дубневича

В четверг, 31 октября, Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Ярослава Дубневича, в доме которого под Львовом прошли обыски.

Законопроект о согласии на привлечении к ответственности Дубневича поддержали 332 нардепа, дали добро на задержание - 241, на арест - 229.

Как известно, 30 октября комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента признал законным и обоснованным представление генпрокурора Руслана Рябошапки о даче согласия народных депутатов на привлечение к ответственности, задержание и арест Дубневича.

Политика обвиняют в том, что будучи народным депутатом Украины предыдущего созыва и возглавляя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта, он вместе с сообщниками завладел средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця". По данным следствия, средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками, юридическими лицами, через "согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно были использованы свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц".

Cмотрите, как голосовала Рада за решения по Дубневичу:

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Дубневич - народный депутат трех созывов Верховной Рады. В 2019 году, как и в 2014 году, попал в Раду по мажоритарной системе в округе №120. Сейчас является членом депутатской группы "За майбутнє".

Напомним, "Апостроф" сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Служба безопасности расследует несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности, о хищении газа на сумму более 1,4 млрд грн.

Ранее в НАБУ заявили, что собрали достаточно доказательств для вручения Дубневичу подозрения по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).