RU  UA  EN

пятница, 1 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

1 ноября

21:59
Появились подробности странной смерти школьника в Прилуках
21:23
Украину заденет мощное землетрясение: опубликована карта наиболее опасных районов
20:28
В Киеве пропал мальчик с аутизмом: приметы и фото
20:18
Оксана Марченко показала роскошную домашнюю кухню с позолотой: видео
19:56
В Киеве эвакуируют центральный вокзал: что произошло
19:08
Как сделать Instagram черным: простая инструкция для пользователя
18:52
Не та мама, с которой мы выросли: дети Деми Мур рассказали об алкоголизме актрисы
18:51
Опубликовано видео с последствиями обстрела боевиками Золотого-4
18:47
У оккупантов в Крыму произошло знаковое ЧП: фото
18:37
Не только потепление: синоптик предупредила об опасной погоде на выходные
18:27
Скандального Цемаха подловили на лжи пропагандистам Путина
18:24
Экс-солистка "ВИА Гры" Алена Винницкая рассказала, почему не живет с мужем
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Что не так с законом о незаконном обогащении: названы спорные моменты

пятница, 01 ноября 2019, 22:05
переглянути новину українською

Законопроект о наказании за незаконное обогащение, принятый Верховной Радой в четверг, 31 октября, содержит неконституционную норму об обратном действии и расплывчатое понятие круга "третьих лиц".

Об этом сообщает "Апостроф".

Президентский закон, за который проголосовали 259 народных депутатов, имеет несколько противоречивых моментов. В частности, он предусматривает, что иск может быть предъявлен в отношении активов, приобретенных в течение четырех лет до дня вступления в силу закона.

Против такой нормы высказались в главном научно-экспертном управлении Верховной Рады, поскольку норма о проверке активов, приобретенных за последние четыре года, противоречит 58-й статье Конституции ("законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица").

Кроме того, существует еще один проблемный момент - норма, согласно которой под действие закона может попасть круг третьих лиц, не входящих в ближайшее окружение чиновника. Именно из-за этой нормы и было больше всего баталий, поскольку в законопроекте не было четко прописано - кого считать "третьими лицами".

"Третьи лица — это основной камень преткновения во фракции. Часть депутатов требуют четко определить, на кого точно распространяется эта норма", - не под запись пояснил "Апострофу" один из депутатов "Слуги народа".

Подробнее о законопроекте, который вызвал множество споров среди народных депутатов, читайте в материале "Апострофа": Криминальное чтиво: как Рада принимала закон о незаконном обогащении

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Криминальное чтиво: как Рада принимала закон о незаконном обогащении

Страсти по НАТО: при каких условиях Украина может вернуться к разговору о членстве

Корабли по цене "евроблях": как Украина распродавала свой флот

Продолжение и углубление: чего ждать от визита НАТО в Украину

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: