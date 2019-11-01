Что не так с законом о незаконном обогащении: названы спорные моменты

Законопроект о наказании за незаконное обогащение, принятый Верховной Радой в четверг, 31 октября, содержит неконституционную норму об обратном действии и расплывчатое понятие круга "третьих лиц".

Об этом сообщает "Апостроф".

Президентский закон, за который проголосовали 259 народных депутатов, имеет несколько противоречивых моментов. В частности, он предусматривает, что иск может быть предъявлен в отношении активов, приобретенных в течение четырех лет до дня вступления в силу закона.

Против такой нормы высказались в главном научно-экспертном управлении Верховной Рады, поскольку норма о проверке активов, приобретенных за последние четыре года, противоречит 58-й статье Конституции ("законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица").

Кроме того, существует еще один проблемный момент - норма, согласно которой под действие закона может попасть круг третьих лиц, не входящих в ближайшее окружение чиновника. Именно из-за этой нормы и было больше всего баталий, поскольку в законопроекте не было четко прописано - кого считать "третьими лицами".

"Третьи лица — это основной камень преткновения во фракции. Часть депутатов требуют четко определить, на кого точно распространяется эта норма", - не под запись пояснил "Апострофу" один из депутатов "Слуги народа".

Подробнее о законопроекте, который вызвал множество споров среди народных депутатов, читайте в материале "Апострофа": Криминальное чтиво: как Рада принимала закон о незаконном обогащении