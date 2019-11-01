Киев отреагировал на скандальное заявление Макрона об украинцах

Министерство иностранных дел Украины вызвало на ковер посла Франции в связи со скандальным заявлением президента Эммануэля Макрона об украинцах.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря ведомства Екатерины Зеленко "Европейской правде".

"В связи с появлением сообщений в СМИ о слова, которые приписываются президенту Франции Эммануэлю Макрону, в МИД был приглашен посол Франции в Украине для предоставления разъяснений. Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, путешествующим Францией, у французской стороны нет. Следовательно, слова Эммануэля Макрона, которые касались проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста", - говорится в комментарии.

При этом, стороны подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает идею возвращения в ПАСЕ российской делегации.