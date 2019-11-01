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Оскандалившийся секс-перепиской Яременко озвучил свое наказание

пятница, 01 ноября 2019, 19:17
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Народный депутат из фракции “Слуга народа”, Богдан Яременко, попавший в скандал из-за интимной переписки, заявил о сложении полномочий председателя комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.


“С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта "Буквы" от статьи 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета”, - сообщил оскандалившийся народный депутат в посте на своей странице в Facebook

По словам Богдана Яременка, через председателя фракции Давида Арахамию ему передали предложение от трех фракций в Верховной Раде — Европейской солидарности, Батькивщины и Голоса — написать заявление об отставке и сообщить об этом до 19.00 в соцсетях.

Однако передать свое заявление председателю Верховной Рады Украины Яременко обещает только в том случае, если решение об отставке примет фракция партии "Слуга народа". По его прогнозам, это произойдет не раньше, чем в понедельник через неделю.

Фотокопию заявления депутат пообещал опубликовать не позднее 23.00 в комментариях к своему посту.

“Хочу поздравить лично Виктора Медведчука, Олега Волошина и остальных... партнеров из фракции ОПЗЖ, которые смогли все это провернуть, оставшись формально стороне шантажа своих коллег из ПЕС, БЮТ и Голоса”, - заметил Богдан Яременко, намекнув на тех, кого считает виновниками этого скандала.

Как сообщал "Апостроф", раньше зампредседателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что считает неправильной съемку личных переписок, и пригрозил судом журналистам, которые вмешиваются в личную жизнь депутатов.

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