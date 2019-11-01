Последний бастион: чем грозит Украине решение Дании по "Северному потоку-2"

Дания разрешила России проложить в своей исключительной экономической зоне Балтийского моря трубы, строящегося в обход Украины газопровода "Северный поток-2". Теперь для реализации этого проекта не осталось видимых преград, хотя уложиться в ранее запланированные сроки по сдаче в эксплуатацию газопровода россиянам уже не удастся. Известно, что после запуска "Северного потока-2", мощность которого составляет 55 миллиардов кубометров газа в год, Украина может лишиться львиной доли транзита. При этом срок действия нынешнего транзитного контракта истекает в текущем году. "Апостроф" разбирался, есть ли у нашей страны шанс заключить новый контракт на транзит на выгодных условиях, и как на это повлияло решение Дании по "Северному потоку-2".

Дания после двухлетнего рассмотрения заявки компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на прокладку труб российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне Балтийского моря. Теперь у РФ не осталось препятствий для достройки газовой трубы в обход Украины, поскольку Датское королевство было последней страной, чья виза требовалась для завершения этого проекта.

Согласно решению датских властей, газопровод пройдет по маршруту на континентальном шельфе страны, который "является предпочтительным, исходя из соображений экологии и безопасности".

Тень отца Гамлета

В украинском сегменте Интернета решение датских властей уже успели назвать "зрадой", при этом одним из наиболее популярных мемов стала бессмертная цитата из шекспировского "Гамлета": "Прогнило что-то в Датском королевстве". Но насколько справедливы упреки в адрес потомков викингов (кстати, Швеция дала добро на прокладку "Северного потока-2" через свои территориальные воды существенно раньше)?

"Я не думаю, что кто-то сомневался, что Дания предоставит соответствующее разрешение - к этому все шло, и вопрос был только в том, когда это произойдет, - сказал "Апострофу" директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. - Безусловно, России хотелось, чтобы это произошло раньше".

"Рано или поздно, Дания предоставила бы это разрешение", - соглашается президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар. В разговоре с изданием он напомнил, что Дания заблокировала прохождение "Северного потока-2" через свои территориальные воды, однако российская сторона подала повторную заявку, но уже на исключительную экономическую зону: "Датчане затянули насколько было можно, но, в конце концов, были вынуждены разрешить, так как, согласно конвенции ООН по морскому праву, здесь учитывается только экологический критерий", - пояснил эксперт. Кроме того, по его словам, несколько ранее Дания дала разрешение на прокладку в своих водах газопровода Baltic Pipe, по которому газ будет поставляться в Польшу из Северного моря, поэтому отказывать России дальше было бы сложно.

Дания Фото: Getty Images

Но, даже если бы Дания отказалась выдать разрешение, "Северный поток-2" пошел бы в обход датских вод, что было бы дороже и дольше, но он все равно был бы достроен, отметил в комментарии "Апострофу" эксперт программы "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Андриан Прокип.

Самый гуманный суд в мире

Таким образом, можно констатировать, что фактор Дании как "последнего бастиона" на пути "российского газового нашествия" изначально не был столь уж важным в деле злополучного газопровода, хоть, признаем, свою роль он сыграл. "Просто у нас это было несколько гиперболизировано: чуть ли не так, что Дания - это могильщик "Северного потока-2", - отметил Михаил Гончар.

В связи с этим, считают опрошенные изданием эксперты, решение Дании по "Северному потоку-2" принципиально не повлияет на ход переговоров по транзиту газа, которые проводят Украина, Россия и ЕС (последний раунд переговоров состоялся 28 октября).

При этом более важным фактором является решение Европейского суда общей юрисдикции в Люксембурге от 10 сентября 2019 года, согласно которому "Газпром" может использовать лишь 50% мощности европейского газопровода OPAL - он является сухопутным продолжением действующего на сегодня "Северного потока". Такая норма была и раньше, но в 2016 году Европейская комиссия разрешила российскому монополисту увеличить объемы прокачки газа через OPAL, и вот теперь суд отменил это решение Еврокомиссии, удовлетворив иск, поданный Польшей. Можно предположить, что подобная судьба ожидает и строящийся параллельно OPAL газопровод EUGAL, в который, как ожидается, будет поступать газ из "Северного потока-2".

"Для нас это означает сохранение текущего уровня транзита (в 2018 году газовый транзит через Украину составил 86,8 миллиарда кубометров, за 9 месяцев 2019-го - 64,3 миллиарда кубов, - "Апостроф")", - говорит Михаил Гончар. При этом добавляет, что не стоит особо рассчитывать на то, что такая ситуация продлится долго - ведь в поставках газа из России по морю заинтересована Германия, и она может пролоббировать снятие этих ограничений (EUGAL, OPAL, а также западное ответвление последнего - газопровод NEL берут начало на территории этой страны, - "Апостроф").

Без контракта

Затягивание Данией выдачи разрешения на прокладку труб "Северного потока-2", как уже было сказано выше, приведет к тому, что Россия не сможет достроить этот газопровод в срок - ожидалось, что его запустят уже с начала следующего года, то есть сразу после истечения срока действия украинско-российского транзитного контракта, который обнулится до конца года текущего.

Геннадий Рябцев прогнозирует, что, учитывая последние подвижки, "Северный поток-2" будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2020 года. А это значит, что транзит через нашу страну в следующем году должен сохраниться. По крайней мере, это было бы логично.

Как известно, Украина настаивает на заключении долгосрочного транзитного контракта (на 10 лет) "на европейских принципах". Россию же вполне устроит либо автоматическое продление действующего контракта, либо заключение краткосрочного соглашения на 1 год (как раз на время, нужное для запуска "Северного потока-2").

Вместе с тем велика вероятность того, что к 1 января 2020 года контракта - ни в одном из описанных вариантов - не будет. "Достаточно вероятным сценарием я считаю такой вариант, когда на 31 декабря не будет долгосрочного контракта, но будет договоренность о том, что "Газпром" бронирует мощности (украинской газотранспортной системы) на месяц, на два - до заключения нового контракта. Нельзя, безусловно, исключать варианта нулевого транзита", - говорит Андриан Прокип.

Фото: Getty Images

Геннадий Рябцев, в свою очередь, считает вариант "нулевого транзита" наиболее вероятным. По его словам, не исключено, что под телекамеры президент РФ Владимир Путин в связи с окончанием срока действия контракта на транзит "даст команду прикрутить кран", а поводом для этого станет, к примеру, то, что Украина, якобы, "тырит газ". Но может быть и зеркальная ситуация: транзит прекратится по инициативе украинской стороны. Хотя это вряд ли, считает эксперт, так как здесь возникает вопрос международных обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации (с ЕС), договора о присоединении к Европейскому энергетическому сообществу, где сказано, что Украина обязана обеспечивать транзит.

Есть и третий сценарий: в 2020 году транзит продолжится без подписания официального контракта - его Рябцев рассматривает как второй по вероятности.

"Нормандский" транзит

Здесь самое время вспомнить, что для России газ - это не только и не столько бизнес, сколько политика и даже геополитика. Одна из целей РФ - нивелировать роль нашей страны как транзитера своего газа в Европу, напоминает Геннадий Рябцев.

В связи с этим возникает вопрос: не станет ли российская сторона в лице президента Владимира Путина выдвигать "газовые" требования для проведения саммита в "нормандском формате"? Ведь не секрет, что эта встреча крайне важна, прежде всего, для украинского президента Владимира Зеленского. Оснований для этого нет никаких, так как на этой встрече должны обсуждаться вопросы прекращения войны на Донбассе (а также оккупации Крыма, как этого хочет Украина, при том, что РФ - против).

Михаил Гончар уверен, что "корпоративная" часть украинской переговорной группы в лице "Нафтогаза" будет придерживаться ранее принятой линии, а вот по поводу "политического компонента" украинской делегации у него есть опасения. Эксперт напомнил, что буквально на днях Путин заявил, что переговоры по транзиту газа проходят в конструктивном ключе, и страны могут договориться не только о транзите, но и о возобновлении прямых поставок из РФ в Украину - по словам российского президента, наша страна может получить очень хорошую скидку. "Могут поддаться соблазну", - отметил Гончар, добавив, что условием таких поставок Путин назвал обнуление взаимных исковых требований в международных судах, при том, что реально речь идет о долге "Газпрома" "Нафтогазу" в размере 2,6 миллиарда долларов.

И такие опасения, на самом деле, небеспочвенны. Как сообщил, со ссылкой на источник в Офисе президента Украины, один из анонимных телеграмм-каналов, публикующих инсайды украинской политической жизни, "газовый вопрос" может оказаться в повестке "нормандской" встречи. Впрочем, может и не оказаться, да и сама встреча остается пока под вопросом. Но в любом случае очевидно, что "газовая" тема в Украине по-прежнему остается в фокусе большой политики.