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В Дании приняли громкое решение по судьбе "Северного потока-2"

среда, 30 октября 2019, 14:55
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Фото: ТАСС

Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство "Северного потока-2".

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Дания была последней страной, разрешение которой требовалось для реализации проекта. Ранее строительство "Северного потока-2" согласовали ФРГ, Финляндия и Швеция.

Решение Копенгагена позволит России построить участок газопровода, который будет проходить по континентальному шельфу Дании.

"На основе ответов, полученных в ходе консультаций и тесного диалога с соответствующими датскими властями, Датское энергетическое агентство пришло к выводу, что юго-восточный маршрут, по которому было выдано разрешение, является предпочтительным, исходя из соображений экологии и безопасности", - заявили в агентстве.

Как известно, "Северный поток - 2" - газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута - более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток -2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

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