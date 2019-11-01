Скандал в Минздраве: министр анонсировала серьезные "чистки"

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая планирует подписать приказ об увольнении всех своих советников.

Как сообщает "Апостроф", об этом она сказала в интервью ВВС News Украина.

"Сегодня мы подпишем приказ и отменим всех советников, их больше не будет. В такой форме, как они были, советников больше не будет", - отметила министр.

Она добавила, что в ведомстве останутся работать эксперты офиса реформ, которые будут входить в группы по три-пять человек.

Такое решение Скалецкая приняла после того, как ее советник Ольга Голубовская распространила в Facebook информацию о том, что вакцина от дифтерии, закупленные за государственный счет, некачественная.

Напомним, что заместители министра здравоохранения Зоряны Скалецкой в сентябре заработали от 4 до 6 тысяч гривен.