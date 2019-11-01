Я - воинствующее меньшинство: украинцы запустили в сети патриотический фото-флешмоб

В сети гневно восприняли заявление советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо, который сказал, что мир в Украине неизбежен, а против этого выступает лишь воинствующее меньшинство.

Так, в ответ на слова Сивохо в сети запустили флешмоб "Я - воинствующее меньшинство".

Десятки украинцев уже присоединились к акции и рассказали о том, какой вклад они внесли в войну на Донбассе. Многие из них потеряли близких на Донбассе в войне с российскими оккупантами.

"Вам нас не понять. Когда мы умирали - вы тусовались в телешоу и ездили в Россию. Воинов - всегда меньшинство. И пока они живы - жива их страна. И у вас ничего не получится. Мы - на страже. Мы спасали и спасаем Украину. А вас друзья - воины, волонтеры, и все, кто с нами - прошу. Сделайте репост и поддержите флешмоб. Выложите свое фото, или видео с хештегом", - написал украинский военный Глеб Бабич.

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Напомним, что в сети обсуждают слова Сивохо про "воинствующее меньшинство" в Украине.