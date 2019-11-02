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После скандала с перепиской нардеп Яременко отличился новой выходкой

суббота, 02 ноября 2019, 10:25
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Нардеп от "Слуги нарола" Богдан Яременко, который прославился интимными переписками в Верховной Раде, снова оказался в центре внимания.

В сети обсуждают объяснения депутата в Facebook. В социальной сети он заявил, что сложил полномочия главы комитета.

При этом он уточнил, что ему неудобно перед спикером Верховной Рады.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что его переписки в зале парламента с проституткой являлись провокацией, чтобы "очернить" журналистов, которые подсматривают за депутатами, и его жена была проинформирована об этом.

Как сообщал "Апостроф", ранее в "Слуге народа" интересно отреагировали на скандал с интимной перепиской Яременко.

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