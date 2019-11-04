Год без Гандзюк: Зеленский отреагировал на протесты на Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на акцию, посвященную годовщине памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая прошла в понедельник, 4 ноября, под стенами Офиса президента.

Об этом он написал на своей странице в Telegram.

"Год без Екатерины Гандзюк. Всех заказчиков будет найдены и наказаны. Обещаю", - написал гарант.

Напомним, нападение на Екатерину Гандзюк произошло 31 июля 2018 года в Херсоне: девушку облили серной кислотой, вследствие чего она получила около 40% ожогов тела. Екатерина три месяца боролась за жизнь, перенесла больше 10 операций, но 4 ноября 2018 года умерла в больнице.

Подробнее о расследовании дела Гандзюк, читайте в материале "Апострофа": Год без Кати: почему заказчики убийства Гандзюк до сих пор на свободе.