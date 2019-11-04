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Кто убил Катю? Активисты пришли с протестом под офис Зеленского, видео

понедельник, 04 ноября 2019, 19:58
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Фото: соцсети

В понедельник, 4 ноября, в Киеве под стенами Офиса президента Владимира Зеленского активисты устроили акцию, посвященную годовщине памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Соответствующую видеотрансляцию ведет 24 канал в Facebook.

"Акция "Год без Кати Гандзюк". Украина не забывает тех, кто отстаивает свою позицию и не боится называть вещи своими именами", - говорится в сообщении.

Напомним, год назад, 4 ноября 2018 года умерла херсонская активистка и чиновница Екатерина Гандзюк. Перед этим она несколько месяцев пролежала в больнице.

Александр Гончаров / Апостроф
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Александр Гончаров / Апостроф
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Александр Гончаров / Апостроф
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Александр Гончаров / Апостроф
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Александр Гончаров / Апостроф
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Александр Гончаров / Апостроф
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Это произошло после того, как неизвестный вылил на нее литр серной кислоты в центре Херсона. Через год суд признал виновными пятерых исполнителей нападения, еще трое, в том числе председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, находятся в статусе подозреваемых. Точка в этом деле до сих пор не поставлена.

Подробнее о расследовании дела Гандзюк, читайте в материале "Апострофа": Год без Кати: почему заказчики убийства Гандзюк до сих пор на свободе.

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