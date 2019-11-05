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Есть большие риски: военный эксперт дал тревожный прогноз по разведению сил на Донбассе

вторник, 05 ноября 2019, 09:43
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Разведение сил в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе связано с рядом рисков, поскольку есть неофициальные данные, что боевики концентрируют свои силы именно вблизи этих участков.

Об этом в своей колонке на "Апострофе" заявил военный обозреватель Михаил Жирохов.

По его словам, украинской армии надо готовить новые фортификационные сооружения на месте своих будущих позиций.

"Я не очень удивлюсь, если во время встречи в "нормандском формате" состоится локальное обострение. Так же было и в феврале 2015-го, когда Дебальцево воевало, а на этом фоне шли Минские переговоры. Владимир Путин считает, что если это сработало с Петром Порошенко, то сработает и с нынешним президентом", - отметил Жирохов.

Он уточнил, что есть большой риск, что разведение будет продолжением ползучей оккупации.

"Боевики сейчас вешают себе наклейки СЦКК - Общего центра контроля за прекращением огня. Ранее он был украинский-русский, но с 2017-го россияне вышли из него, их место заняли так называемые ДНР и ЛНР. Но Украина не признает их участия в СЦКК, они сами все решили вместо русских, вывешивают голубой флаг с белыми буквами, мол, вот мы находимся в качестве буфера между сторонами", - подчеркнул эксперт.

Больше читайте в материале "Апострофа": Разведение сил на Донбассе: почему нельзя верить боевикам.

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