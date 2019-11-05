Разведение сил на Донбассе: почему нельзя верить боевикам

4 ноября в сепаратистских и кремлевских Telegram-каналах сообщили о том, что боевики у Петровского запустили сигнальную ракету, сообщая о готовности к разведению войск. Однако разведение не произошло. Это была очередная игра на российскую аудиторию, потому что накануне боевики обстреливали украинские позиции, срывая договоренности. На самом деле отвод может использоваться террористами для дальнейшей ползучей оккупации нашей территории, а для украинской армии в некоторых случаях он будет означать отступление на худшие позиции. Такое мнение высказал "Апострофу" военный обозреватель Михаил Жирохов.

О невыгодных позициях

Разведение сил у Петровского сначала было запланировано на 4 ноября - это было согласовано обеими сторонами. Но поскольку 30 октября и 1 ноября произошли обстрелы, наша сторона в лице министра обороны заявила, что при условии сохранения режима тишины в течение 7 суток, отвод состоится 8 ноября. "Другая сторона" настаивала на том, что разведение надо делать 4-го, несмотря на обстрелы. Поэтому они и сделали выстрел белой сигнальной ракетой, чтобы продемонстрировать на камеры российских телеканалов, готовность к разведению. Это дает им возможность обвинить Украину в том, что она не выполняет свои договоренности. Обстрелы в любом случае где-то будут. Но 8-го ноября может сложиться такая ситуация, что мы будем готовы к отводу, а они этого не захотят - будут требовать переговоры, чтобы согласовать следующую дату. Я не очень понимаю суть этого оттягивания.

На нескольких участках украинские военные оказались в невыгодной для себя позиции, например, у Широкино. Оно находится в низине и удерживать его было очень трудно да и непонятно, для чего это делалось. Скорее всего, по принципу - раз уж взяли, то нужно удерживать. Но больше нигде по всей линии фронта нет такой ситуации, которая была бы нам совсем стратегически невыгодна.

О настроениях в населенных пунктах

Золотое-4, которое мы взяли в 2016 году, можно было бы удержать. Позиции у Петровского также оставлять будет не выгодно. Само Петровское находится под оккупацией, а господствующие высоты вокруг контролируются нашей армией. Поэтому отвод в Петровском является очень важным для противника, ведь они займут эти господствующие высоты. Там степь и таких выгодных позиций не очень много, поэтому каждая из них на вес золота. Мы сейчас не знаем точно, какие настроения царят среди жителей Петровского. То, что господин Сергей Сивохо говорит, что он это знает, - мягко говоря, ложь.

В Станице Луганской на одной из улиц, которые попали под разведение, находится дом бойца АТО, который воевал в 2014-2015 годах. Ему местные говорят - вам нужно отсюда уезжать. А он говорит - это моя земля, я здесь останусь и, если нужно, здесь и умру. В Станице Луганской и к 2014 году настроения были пророссийские. Я там бывал, и настроения отличались даже от сел поблизости. Они были украиноязычными, а Станица Луганская - полностью русскоязычной, ориентированной на Россию. И за 5 лет войны там ничего не изменилось. После разведения местное население срывало украинские флаги, прибывали так называемые представители ЛНР - смотрели "новые свои позиции". Это то, что уже происходит на некоторых так называемых демилитаризованных зонах.

В Золотом-4 пока такого нет - местные еще не поняли, что произошло. Но это лишь вопрос времени. Неделя-две - и там будет то же самое. Поскольку в Золотом-4 с проукраинскими настроениями тоже не очень хорошо. Если вы посмотрите выступления, когда с местными жителями встречался президент Владимир Зеленский или другие их массовые мероприятия, то увидите, что там присутствуют только женщины. Мужчин на фото и видео нет - они воюют "на той стороне".

О возможных действиях боевиков

Но если уж принято политическое решение о разведении, то украинской армии надо готовить новые фортификационные сооружения на месте своих будущих позиций. Есть еще такой момент, что с той стороны фронта к разведению совсем не готовятся. Наоборот - есть такие неофициальные свидетельства местных жителей, сейчас начинается концентрация войск именно на направлениях будущего разведения. Я не очень удивлюсь, если во время встречи в нормандском формате состоится локальное обострение. Так же было и в феврале 2015-го, когда Дебальцево воевало, а на этом фоне шли минские переговоры. Владимир Путин считает, что если это сработало с Петром Порошенко, то сработает и с нынешним президентом.

Итак, есть большой риск, что разведение будет продолжением ползучей оккупации. Боевики сейчас вешают себе наклейки СЦКК - Общего центра контроля за прекращением огня. Ранее он был украинский-русский, но с 2017-го россияне вышли из него, их место заняли так называемые ДНР и ЛНР. Но Украина не признает их участия в СЦКК, они сами все решили вместо русских, вывешивают голубой флаг с белыми буквами, мол, вот мы находимся в качестве буфера между сторонами.

Кстати, из приезда российского депутата Алексея Журавлева сделали бурю в стакане воды. Он посещал Золотое-5, которое находится под контролем боевиков и на этот раз не подпадает под отвод. Разведение в Золотом-5 состоится во время следующего шага. Поэтому приезд депутата Госдумы на оккупированный Донбасс было бы новостью 2014 года.