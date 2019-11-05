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Зарплата 4000 долларов для учителей: в правительстве рассказали, когда и как будут повышать

вторник, 05 ноября 2019, 09:01
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Резкого увеличения заработных плат педагогам не будет, так как это возможно только в случае большего экономического роста.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы пытались найти максимально средства для повышения зарплат педагогам. Повышение зарплат будут, но далеко не такие, которые нам хотелось бы", - сказал он.

По словам премьера, экономика страны должна вырасти, чтобы обеспечить учителям высокий уровень зарплат.

"Для того чтобы обеспечить достаточные повышение, насколько заслуживают наши учителя, нам нужно больше экономического роста. Нам нужно, чтобы экономика производила больше ресурсов, больше налогов", - подчеркнул Гончарук.

Напомним, что тогда еще кандидат на пост президента Владимир Зеленский обещал, что зарплаты учителям поднимут до 4 тысяч долларов, но позже в его команде признали, что это в нынешних экономических условиях невозможно.

Как сообщал "Апостроф", в сети продолжают вспоминать высказывание президента Владимира Зеленского о зарплате для учителей.

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