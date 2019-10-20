Громкое обещание команды Зеленского высмеяли забавной фотожабой

В сети продолжают вспоминать высказывание президента Владимира Зеленского о зарплате для учителей, которое он сделал в период своей избирательной кампании.

Соответствующая фотожаба была опубликована на Facebook странице "Баба і кіт".

Для фотожабы был использован герой популярного мультсериала "Симпсоны", Гомер Симпсон. Он стоит перед школьной доской, пытается посчитать, как получить 4000 долларов и получает неожиданное "решение" задачи.

В комментариях пользователи присоединились к шуткам по этому поводу.

"Это получается, 4 доллара в первом квартале, а потом еще три квартала по 0. Звучит как реальный план, большое спасибо", "Да это просто решение теоремы Ферма. Просто, но не каждому дано", "Гениально", – пишут пользователи.

Некоторые также в шутку отмечают, что в некоторых языках программирования это могло бы сработать: "Просто Гомер учил JavaScript", "На Java может и сработает".

Как ранее сообщал "Апостроф", пресс-марафон Владимира Зеленского в киевском фудмаркете разлетелся на фотожабы и мемы.