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Сеть взорвалась фотожабами из-за драки Ляшко с Герусом

четверг, 07 ноября 2019, 14:35
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Публичная драка украинского политика Олега Ляшко с депутатом от "Слуги народа" и председателем энергетического комитета Верховной Рады Андреем Герусом стала поводом для многих шуток, которые распространяются в сети.

По этому поводу, в частности, появились забавные фотожабы от украинского политтехнолога Алексея Голубицкого

Традиционно автор использовал кадры из известных советских комедий, которыми проиллюстрировал эту ситуацию.

"Игорь Валерьевич! Там Геруса бьют!" - восклицает герой "Золотого теленка" Шура Балаганов, обращаясь, видимо, к олигарху Коломойскому.

Как сообщал "Апостроф", в социальных сетях также продолжают активно обсуждать слухи о возможной драке между главой Офиса президента Андреем Богданом и главой Службы безопасности (СБУ) Иваном Бакановым.

Фотовзгляд

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