Драка Ляшко с Герусом: появилось полное видео конфликта

В сети появилось полное видео конфликта политика Олега Ляшко с депутатом "Слуги народа" и председателем энергетического комитета Верховной Рады Андреем Герусом.

Видео разместили на YouTube-канале Misto Pryluky.

На первых секундах видно, как Ляшко заходит в помещение и видит Геруса. Он со словами "а что ты тут делаешь" пожал ему руку. Также Ляшко поинтересовался, почему "слуга народа" не с народом. Далее уже началась словесная перепалка, которая позже переросла в драку.

Как сообщал "Апостроф", в социальных сетях продолжают активно обсуждать слухи о возможной драке между главой Офиса президента Андреем Богданом и главой Службы безопасности (СБУ) Иваном Бакановым.