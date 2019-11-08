Трамп выдал интересное заявление о разговоре с Зеленским: в сети недоумевают

Президент США Дональд Трамп готов обнародовать стенограмму первой телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, об этом разговоре "никто не знает".

Во время общения с журналистами 8 ноября Трамп отметил, что его беседа с Зеленским 25 июля была идеальной.

"У меня был и другой разговор, о которой никто не знал, и я понимаю, что демократы в Конгрессе США тоже захотят, чтобы его обнародовали", - сказал он.

Также Трамп добавил, что 25 июля он общался с Зеленским, когда поздравлял его с избранием на должность президента.

При этом он заявил о готовности предоставить демократам стенограмму и этого разговора.

Тем временем блогер Алексей Голобуцкий подшутил на эту тему. Он задался вопросом, а знает ли сам Зеленский о втором разговоре с Трампом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный американский комик жестко пошутил о скандале с Зеленским и Трампом.