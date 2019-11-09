Мало ему Ляшко вломил: сети разгневало заявление "слуги народа" про торговлю с Россией

В сети прокатилась волна гнева после того, как председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Украина не может отказаться от поставок энергоносителей из России.

По словам Геруса, атомные ТВЭЛы (топливные элементы) для наших АЭС имеют 60% поставок из России. Также из РФ в Украину везут антрацит.

В сети начали комментировать слова политика. Некоторые считают, что во время недавнего конфликта с экс-нардепом Олегом Ляшко "Герус мало получил".

Также люди выступают против поставок энергоносителей из России.

Напомним, что в сети появилось полное видео конфликта политика Олега Ляшко с депутатом Герусом.

Также "Апостроф" сообщал, что Герус сбежал с эфира "Свободы слова" после вопросов об импорте электроэнергии из России.