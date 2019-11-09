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В Россию не поедет: в Польше объяснились за задержание ветерана АТО Мазура

суббота, 09 ноября 2019, 21:36
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Вице-маршал Сейма Республики Польша Малгожата Госевская назвала задержанного на польской границе ветерана АТО Игоря Мазура "жертвой действий восточных соседей" и усомнилась в том, что у него теперь открыта дорога в Россию.

Об этом вице-спикер польского парламента написала на своей странице в соцсети Facebook.


"Друзья, Я призываю к спокойствию и благоразумию. Задержание на границе Польши Игоря Мазура является исключительно техническим выполнением Республикой Польша международных соглашений и обязательств. Мужественный гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, Грузии и Чечне стал жертвой действий своих восточных соседей", - написала Малгожата Госевская.

Вице-спикер объяснила задержание Игоря Мазура тем, что он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола.

"Это наглядный пример использования Кремлем международного права в качестве института политического реванша. Мы не должны позволять провоцировать себя. Мы не можем быть актерами в российском сценарии", - утверждает политик.

Вместе с тем Малгожата Госевская уверяет, что задержание Мазура еще ничего не значит и дорога в Россию ему не открыта.

"Польские власти и суды подробно рассмотрят дело, и я, со своей стороны, предлагаю свою помощь и гарантирую невиновность Игоря Мазура перед лицом обвинений России", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", задержанный в Польше участник войны на Донбассе и известный активист Игорь Мазур "Тополя" встретился с консулом Украины.

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