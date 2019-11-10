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Должна быть секси: новый глава "Слуги народа" рассказал, что сделает с партией Зеленского

воскресенье, 10 ноября 2019, 14:10
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Фото: Instagram

В воскресенье, 10 ноября, на съезде партии "Слуга народа" был избран новый глава политсилы – Александр Корниенко, который ранее занимал пост заместителя главы парламентской фракции.

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Корниенко был единственным кандидатом. На голосовании он выступил с десятиминутной презентацией, в которой рассказал о запланированных нововведениях.

"Партия должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать!" – сказал новый глава партии.

Александр Корниенко присоединился к "Зе!Команде" в 2018 году в качестве координатора проекта. Он отвечал за работу избирательных комиссий, возглавлял проект День выборов. С мая 2019 года руководил предвыборным штабом "Слуги народа".

Политическими консультациями Корниенко занимается с 2006 года. До этого проводил социальные и бизнес-тренинги. В прошлом работал журналистом и редактором, был концертным директором и менеджером рок-группы.

Подробнее о съезде президентской партии читайте в материале "Апострофа": "Слуга" семи господ: как Зеленский теряет контроль над Верховной Радой.

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