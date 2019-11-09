"Слуга" семи господ: как Зеленский теряет контроль над Верховной Радой

В воскресенье, 10 ноября, должен состояться съезд партии "Слуга народа". В повестке дня - кадровые и организационные вопросы, а также годовой отчет о работе партии. Ожидается смена председателя политической силы. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который на данный момент юридически возглавляет партию, уже подал заявление о сложении полномочий. По прогнозам, новым главой СН должен стать зампредседателя парламентской фракции Александр Корниенко. К своему съезду "Слуга народа" подходит с дисциплинарными проблемами и скандалами, возникающими вокруг ее народных депутатов. "Апостроф" узнавал, что нужно сделать команде президента, чтобы сохранить контроль над парламентом.

В последнее время пропрезидентскую партию "Слуга народа" сотрясают скандалы. Еще в сентябре представителей фракции Сергея Литвиненко и Елену Копанчук вынудили принести публичные извинения за "кнопкодавство". Дальше всплыла информация с якобы подкупом членов профильного парламентского комитета за поддержку решения о так называемых "оценочных площадках", которые связывают с народным депутатом Антоном Яценко. В ситуацию вмешалась Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), а президент Владимир Зеленский лично отправил депутатов на полиграф. Подмочил репутацию партии и секс-скандал с участием народного депутата Богдана Яременко. А затем народный депутат СН Николай Тищенко, в переписке с пранкером Джокером, выдавшим себя за генерального прокурора, рассказал о "черных" доплатах коллегам по фракции.

Напомним, парламентская фракция "Слуги народа" составляет 252 народных депутата. Они формируют монокоалицию в Раде. Неформально внутри фракции выделяют несколько групп влияния, которые ориентируются на тех или иных политиков или бизнесменов. В неофициальных разговорах в парламентских кулуарах называются группы Андрея Холодова, Ильи Павлюка, Андрея Вавриша, депутатов, которые ориентируются на министра внутренних дел Арсена Авакова, так называемая группа "Квартала-95". Отдельно отмечают группу депутатов-мажоритарщиков, которую неформально курируют народные депутаты Александр Дубинский и Максим Бужанский. По разным оценкам в эту группу входит 28-35 народных депутатов, которые ориентируются на бизнесмена Игоря Коломойского. К слову, Дубинский в своем Telegram-канале постоянно критикует коллег по фракции, инициативы правительства и отдельных министров. Натянутые отношения у Дубинского и с председателем фракции Давидом Арахамией.

То, что фракция "Слуги народа" (СН) неоднородна, подтвердил и глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью "Украинской правде": "Мы видим угрозу во многих людях. Но мы считаем, что пока нам удается эту угрозу не делать критичной. Пока что не было решений, когда бы мы кого-то исключали из фракции. У нас есть разные мысли и есть люди, которые принципиально с чем-то не соглашаются".

Особое мнение

В частности, 31 октября группа народных депутатов, которых называют лояльными к Коломойскому, не дала голосов во время голосования за представление генерального прокурора на арест народного депутата Ярослава Дубневича. Не голосовали или отсутствовали на месте народные депутаты Ольга Василевская-Смаглюк, Александр Дубинский, Сергей Демченко, Олег Дунда, Максим Зуев, Александр Матусевич, Алексей Мовчан, Сергей Северин, Вячеслав Рублев, Александр Ткаченко, Игорь Фрис.

Спустя два дня народный депутат Антон Поляков (СН) начал сбор подписей для вынесения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. К инициативной группе присоединились народные депутаты Дубинский и Бужанский.

Нардеп Поляков(СН) начал сбор подписей для вынесения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

Уже 5 ноября Дубинский сообщил, что передал в САП факты об обращении к нему двух коллег из фракции "с требованием оставить высокими комиссионные для частных площадок "ПроZорро". Также он просит проверить переписку депутата Николая Тищенко с пранкером.

Ожидалось, что дисциплинарные вопросы могут быть рассмотрены на заседании фракции 7 ноября. Об этом 1 ноября говорил первый заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко.

По словам народного депутата Никиты Потураева (СН), заседание фракции состоится уже после партийного съезда, в начале будущей пленарной недели. В разговоре с "Апострофом" он отметил, что на съезде не будут подниматься вопросы парламентской дисциплины. Он опровергает информацию, что фракция находится на грани раскола.

"Нет повода собираться по вопросам дисциплины, тем более, что это не вопрос для партийного съезда. С дисциплиной у нас все в норме, а внутрифракционных групп я не вижу", – сказал он изданию.

Свои интересы

Представитель фракции СН, на правах анонимности, рассказал "Апострофу", что кроме "группы Коломойского" существует многочисленная внутренняя оппозиция в вопросе императивного мандата.

"По действующему законодательству, лишить мандата народного депутата-мажоритарщика, который покинул фракцию, нельзя. Эта норма применима только к "списочникам". У нас из 252 депутатов большая часть была избрана по округам. В большинстве своем это люди, которые ориентируются на авторитет президента, но во избежание раскола фракции, со стороны групп, связанных с определенными олигархами, их хотят сделать рабами. Только для этого и продвигают императивный мандат", – рассказывает собеседник.

Напомним, в сентябре председатель фракции СН Давид Арахамия заявлял, что разрабатывается новый законопроект о императивном мандате. К работе привлечены представители всех фракций. В случае выхода из фракции, предлагается лишать депутатских полномочий не только списочников, но и мажоритарщиков, которых партия поддержала на округе.

"Мы видим, что со стороны Коломойского уже идет шантаж, ближе к голосованию по госбюджету присоединятся другие группы. Если из фракции "Слуги народа" выйдет больше 26 человек – это будет означать развал монокоалиции. Дальше последует коалициада, поиск союзников, потеря контроля над парламентом со стороны президента", – говорит изданию один из внефракционных народных депутатов.

Но также напоминает, что распустить парламент у Зеленского не получится. Согласно Конституции Украины, полномочия Верховной Рады, избранной на внеочередных выборах, не могут быть прекращены в течение года с дня ее избрания. Рада IX созыва была выбрана на внеочередных выборах 21 июля 2019 года.

Распустить парламент у Зеленского не получится Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

7 ноября президент Зеленский сделал ряд неоднозначных заявлений. В своем традиционном видеоролике он рассказал, что лично следит за статистикой голосований фракции. Он отмечает, что некоторые депутаты не хотят голосовать за те или иные законопроекты.

"…Они являются представителями разных слоев нашего общества с разной ментальностью и разным заработком, и это очень важно, поэтому пока что у нас в Верховной Раде демократия. Но это пока что", – сказал Зеленский.

Политолог Алексей Голобуцкий полагает, что съезд партии "Слуга народа" должен показать, есть ли у команды Зеленского план выхода из сложившейся ситуации в парламенте.

"Можно говорить, что ситуация критическая. Зеленский не может на равных играть с олигархами. В отличие от президента Порошенко, у него нет финансового влияния, все держится только на личном рейтинге. Коломойский уже сейчас четко показывает, что без него ничего не будет решаться. Это четко прослеживается по активности "группы Дубинского", информационным скандалам, и провокациям вокруг других депутатов фракции", – отмечает он "Апострофу".

Эксперт также прогнозирует, что развал фракции "Слуги народа" начнется после того, как рейтинг президента опустится ниже 40%.