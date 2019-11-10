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Как в Киеве проходит съезд "Слуги народа": онлайн видео трансляция и все подробности

воскресенье, 10 ноября 2019, 13:06
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Фото: Апостроф

На съезде президентской партии "Слуга народа", который проходит в Киеве, 10 ноября, была принята отставка главы политсилы Дмитрия Разумкова.

Онлайн трансляция с места проведения съезда ведется на канале "НАШ" в Youtube.

Смена руководителя партии была запланирована заранее. Сам Разумков, который является спикером Верховной Рады, ранее объявил о своем намерении покинуть должность в партии, поскольку он не может совмещать одновременно парламентскую и партийную работу.

13:00 В кулуарах съезда "Слуги народа" лидер фракции Давид Арахамия заявил, что с вероятностью 75% действующая Рада завершит свою каденцию досрочно. Он уточнил, что этому ему подсказывает интуиция, "нет никакого подтверждения". В то же время Арахамия опроверг вероятность, что фракция "Слуги народа" может распасться в ближайшее время.

На съезде представят годовой отчет о работе "Слуги народа". Также делегаты рассмотрят кадровые и организационные вопросы и обсудят выборы в объединенные территориальные громады — местные выборы в Украине.

Перед съездом на канале "Темный рыцарь" в Telegram был слит документ, который назвали "темником" для выступающих на съезде.

В нем партия якобы пытается оправдаться за негативную информационную кампанию против нее и утверждает, что это дело рук олигархов. Кроме того, парламентарии опровергают свои провалы и называют причиной критики в свой адрес реальные изменения в стране.

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"Информационные атаки против нас свидетельствуют, что в стране начались изменения", "Мы начали наступать олигархам на горло. Верховная Рада приняла закон о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение, началась борьба с монополиями, неуплатой налогов. Они теряют реальные деньги и начали мстить нам за это", – говорится в тезисах.

Подробнее о съезде президентской партии читайте в материале "Апострофа": "Слуга" семи господ: как Зеленский теряет контроль над Верховной Радой.

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