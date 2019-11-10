Разумкову готовят замену: появились интересные слухи о съезде "Слуги народа"

В воскресенье, 10 ноября, в Киеве пройдет первый этап очередного съезда партии "Слуга народа".

Об этом сообщает Obozrevatel.

Съезд начнется в 12:00 в КВЦ "Парковый" в Киеве (ул. Парковая, 16А). К участию в съезде приглашены представители Офиса президента, правительства и Верховной Рады, народные депутаты-члены фракции "Слуги народа" в полном составе, представители "Зекоманды" из всех регионов Украины и представители СМИ.

Одним из главных решений, которые должен принять съезд – смена руководителя партии. Нынешний глава, Дмитрий Разумков, стал председателем Верховной Рады и не может больше занимать свой пост. Как утверждается, ему на замену готовят Александра Корниенко.

По данным источника, хотя кандидатура Корниенко не озвучивалась директивно всем участникам предстоящего съезда, он "фундаментально работал во время избирательной кампании" и, скорее всего, действительно возглавит партию.

Кроме того на съезде планируют обсудить другие кадровые вопросы и принять решение об участии партии в выборах в ОТГ 22 и 29 декабря 2019.

Напомним, подробнее о съезде президентской партии читайте в материале "Апострофа": "Слуга" семи господ: как Зеленский теряет контроль над Верховной Радой.