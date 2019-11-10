Улыбался и махал руками: Тищенко странно отреагировал на вопрос журналистов о "Джокере", видео

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко проигнорировал вопросы журналистов об опубликованной переписке с пранкером Джокером, которая велась якобы от его имени.

Соответствующее видео было опубликовано на канале "НВ" в Youtube.

На нем можно увидеть как журналисты задают Тищенко вопросы о переписке, однако нардеп реагирует на них достаточно странно. Сначала он просто улыбается, машет руками в камеры, а затем начинает говорить о том, что "любит всех журналистов".

"Я принципиально не уйду и буду слушать ваши вопросы. Хочу с журналистами поговорить. Я люблю всех журналистов. И хочу, чтобы вы знали: журналисты — самая важная профессия для нас, политиков. Самая важная позиция журналистов — отстаивать мнение народа. Народ требует изменений, поэтому команда Слуги народа взялась за изменение страны", – заявил Тищенко несмотря на перебивавшие его "речь" вопросы о переписке с пранкером.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось продолжение интимной переписки нардепа Богдана Яременко, вокруг которого поднялся громкий скандал.