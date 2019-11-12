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Лицо "русского мира": сети разгневал поток матов от одиозного "слуги народа" в адрес Вятровича

вторник, 12 ноября 2019, 19:40
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Новость о том, что бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович может стать народным депутатом, вызвала различную реакцию: нардеп Максим Бужанский из фракции "Слуга народа" разразился в его адрес матом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Вятрович.

"Привет, коллега будущий. Смотри давай, без провокаций, если ты откроешь в мою сторону свой рот, я сразу буду бить в е***о, я тебя предупредил, я таких как ты бандеровских п*****сов е**л и буду е**ть, ты понял?", – такое сообщение можно увидеть на скриншоте короткой переписки, которая якобы произошла между Бужанским и Вятровичем.

В комментариях пользователи высказали свое возмущение тоном нардепа.

Читайте на "Апострофе" интервью с бывшим главой Института Национальной памяти Владимиром Вятровичем: Зеленский должен быть готов к военному сценарию с Россией.

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