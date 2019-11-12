Вятрович может попасть в Раду: в сети раскрыли неожиданную причину

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата из фракции "Европейская солидарность" Ирины Луценко по ее прошению: вместо нее в парламент может зайти экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший нардеп Игорь Мосийчук.

По его словам, после отставки Луценко следующей в парламент по списку "Европейской солидарности" должна была зайти Наталья Бойко, однако она идет работать советником к премьер-министру Алексею Гончаруку, а за ней следует именно Вятрович.

Ирина Луценко попросила о досрочном прекращении своих полномочий в связи с состоянием здоровья. В то же время, она отметила, что "остается членом команды партии "Европейская солидарность". В ходе своего завершающего выступления в парламенте она поблагодарила "троих политиков, который сыграли огромную роль" в ее становлении как политического деятеля.

"Юлию Владимировну Тимошенко, которая, когда моего мужа режим Януковича упрятал за решетку, сказала очень твердо, взяв меня за руку: "Не бойся"... Пятого президента Украины Петра Порошенко - великого государственника, который смог сохранить Украину... И третьи слова благодарности - моему мужу Юрию Витальевичу Луценко, мужчине с большой буквы, борцу, который никогда не сдавался", – заявила Луценко.

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