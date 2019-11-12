Превратили в цирк: в сети ажиотаж из-за странной выходки Кивы в Раде

В сети жестко высмеяли новую выходку народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы, который разгуливал по парламенту в маске героя нашумевшего триллера "Джокер".

Своим мнением на этот счет пользователи делятся в соцсетях, не выбирая выражений.

"Еще такого в парламенте не было", "Это уже даже не смешно", "А Тищенко такой – дашь поносить, а Кива ему у Рябошапки спроси", - комментируют фото Кивы в парламенте в сети.

Напомним, в странном образе Кива явился в парламент во вторник, 12 ноября. На видео, отснятом в Верховной Раде, зафиксировано, как Кива надел маску и спокойно разгуливает в таком виде по парламенту.

Также "Апостроф" сообщал, что народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива ввязался в краткий спор с неизвестным прохожим и пригрозил отрезать тому голову. Запись была сделана 1 ноября, около 15:50, возле Верховной Рады.