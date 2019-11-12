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Разгуливал по залу в маске: Кива удивил сеть странной выходкой в Раде, видео

вторник, 12 ноября 2019, 14:02
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Фото: Вадим Сарахан/Facebook

Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива оказался в эпицентре обсуждения из-за своего неоднозначного появления в парламенте в маске героя нашумевшего триллера "Джокер".

Соответствующие фото и видео с места событий опубликованы в соцсетях.

На видео зафиксировано, как Кива надел маску и спокойно разгуливает в таком виде по парламенту.

Напомним, что Кива прокомментировал видео, на котором он якобы мастурбирует в Раде.

Также "Апостроф" сообщал, что народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива ввязался в краткий спор с неизвестным прохожим и пригрозил отрезать тому голову. Запись была сделана 1 ноября, около 15:50, возле Верховной Рады.

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