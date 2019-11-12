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Украинская делегация собирается вернуться к работе в ПАСЕ: названы сроки

вторник, 12 ноября 2019, 14:25
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Украинская делегация может вернуться в состав ПАСЕ уже в январе 2020 года, о чем заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Как сообщает "Апостроф", в интервью "РБК-Украина" политик отметил, что Киев не должен покидать Ассамблею раз и навсегда, так как "должен нанести удар в ответ".

"Я считаю, что январь – это возможность вернуться в Ассамблею, показать, что мы способны на жесткие решения, если наши интересы жестко игнорируются. Бросать Ассамблею раз и навсегда – это неправильно категорически. Бьют тебя – бей в ответ. Но уходить с ринга – это неправильно", - сказал он.

Кулеба также согласился с тем, что украинской делегации ехать в октябре на сессию ПАСЕ не следовало, при этом на январскую, считает он, ехать нужно обязательно.

"Объясняю очень просто. В январе произойдет перезагрузка Ассамблеи, сменится председатель, люди, которые ногами, руками, ушами и глазами возвращали Россию в ПАСЕ, потеряют свои должности. Появится шанс на обновление", - отметил он.

Также Кулеба считает, что руководство ПАСЕ сманипулировало правилами Ассамблеи, когда лишило украинскую делегацию всех прав из-за отказа ехать на октябрьскую сессию.

"Это сделал человек, который до этого два года рассказывал, что нельзя никого лишать никаких прав, что мы тут все равны и одинаковы, но тогда надо было русских возвращать. Когда нервы не выдержали, и от эмоций захотелось "наказать" Украину, то, оказывается, стало можно все сделать, перекручивая правила. Как к таким людям можно возвращаться, работать с ними, жать им руки?" - добавил он.

Напомним, что Украина одержала неожиданную победу над Россией в ООН.

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