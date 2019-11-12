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В "скандале" с Вятровичем и Бужанским произошел неожиданный поворот

вторник, 12 ноября 2019, 21:18
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Сообщение с оскорблениями и угрозами, которое якобы пришло Владимиру Вятровичу от нардепа Максима Бужанского, на самом деле было отправлено пранкером под ником Джокер.

Об этом в своем Telegram-канале заявил сам "Джокер".

Пранкер опубликовал скриншоты с отправленным сообщением и списком контактов, в котором видно, что сообщение было отправлено именно с его аккаунта.

"Джокер" также обвинил Вятровича, который опубликовал скриншот с сообщением на своей странице в Facebook, в распространении фейков.

В то же время, политолог Алексей Голобуцкий считает, что таким образом пранкер якобы подтвердил, что является "проектом российских спецслужб".

"Потому что, во-первых, этот розыгрыш по содержанию - абсолютно бессмысленный в украинском контексте. И он полностью не вписывается в предыдущие акции "Джокера" - действительно очень сильно выбивается из ряда. Во-вторых, только для России Вятрович - больная тема. Почему он невероятно сильный раздражитель для Кремля, едва не "враг №1", – написал Голобуцкий.

Как сообщал "Апостроф", ранее опубликованная переписка украинского пранкера Джокера, который действовал под видом генерального прокурора Руслана Рябошапки, вызвала переполох среди народных депутатов и породила множество шуток.

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